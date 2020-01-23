المركزي الأوروبي يطلق مراجعة ويبقي على سياسته دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على سياسته دون تغيير، وأطلق ”مراجعة استراتيجية“ لهدفه للتضخم وأدواته.

وقال البنك: ”قررنا تدشين مراجعة لاستراتيجية سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية. ومن المقرر نشر مزيد من التفاصيل بشأن نطاق المراجعة وجدولها الزمني في بيان صحفي، اليوم، في الساعة 15:30 بتوقيت وسط أوروبا“.

وجدد البنك التأكيد على تعهده بالإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى ممكن وربما خفضها، بينما سيشتري أيضا سندات بعشرين مليار يورو شهريا إلى أن يتجه التضخم في منطقة اليورو من جديد إلى هدفه عند أقل من 2%، بفارق قليل فحسب.

ولم يشهد البيان تغيرا فعليا عن نظيره، في ديسمبر/ كانون الأول، إذ أشار إلى أن استقرار البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو لا يعتبر كافيا لتشديد سياسة البنك الفائقة التيسير.

وبقرار، اليوم الخميس، يظل سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي للإيداع لأجل ليلة واحدة، وهو أداة الفائدة الرئيسية للبنك حاليا، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.50%.