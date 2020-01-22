”موديز“ تمنح البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

منحت مؤسسة ”موديز“ العالمية للتصنيف الائتماني، قطاع البنوك في مصر، نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.

وأوضحت المؤسسة الائتمانية في أحدث تقاريرها، الأربعاء، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.

وقال كوستنيس كوبريس نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية متوقعا أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8% خلال العام الجاري مدفوعا بأسعار الفائدة المتراجعة.

وأضاف أن البنوك المصرية تحتفظ بقدرتها على النفاذ إلى تمويل مستقر وجيد قائم على الودائع، يسمح بتوافر سيولة نقدية جيدة، لاسيما فيما يتعلق بالعملة المحلية.

كما تتوقع مؤسسة ”موديز“ تحسن ربحية البنوك، مدفوعا بنمو قوي في ميزانياتها العمومية، ومقترنا بتقديرات متزايدة بشأن تسارع النمو في الائتمان بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 15% بفضل انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب مبادرات التمويل التي تطرحها الحكومة في مجالات السياحة والصناعة والرهن العقاري جانب الانتعاش في هوامش الفوائد الصافية.