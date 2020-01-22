الادعاء العام الأمريكي يضاعف غرامات تهرب ”خلق بنك“ التركي من جلسات محكمة تبييض الأموال

طلب الادعاء العام الأمريكي مضاعفة الضغط على مصرف ”خلق بنك“ التركي الرسمي من أجل إلزامه حضور جلسات محاكمته في نيويورك بقضية تبييض أموال بأكثر من 10 مليارات دولار لصالح إيران.

جاء ذلك بعد أن كرر البنك التركي، فرع نيويورك، تغيبه عن جلسات المحكمة في مانهاتن وهو ما اعتبره القاضي ريتشارد بيرمن تهربا وتعطيلا للعدالة، ما جعل المدعي يطالب بمضاعفة غرامات التغيب.

1.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثامن

ونقل موقع ”بيانت“ أن غرامة تغيب ”خلق بنك“ عن جلسات المحكمة كانت مليون دولار عن اليوم الواحد، وأنها يمكن أن تتضاعف مع كل جلسة استماع لتصبح 7 ملايين دولار في الأسبوع الأول، ثم 21 مليون دولار في الأسبوع الثاني لتصل إلى 1.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثامن.

وكان المدعي العام سجل على ”خلق بنك“ في جلسة 15 أكتوبر الماضي 6 تُهم بينها الاحتيال وتبييض أموال لصالح إيران.

يذكر أن الجلسة القادمة لمحكمة ”خلق بنك“ الموصوف بأنه على صلة بمصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، محدد لها 25 فبراير القادم.