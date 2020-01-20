تراجع الأصول الأجنبية للبنك المركزي اللبناني بنحو 300 مليون دولار

تراجعت الأصول الاجنبية لبنك لبنان (المصرف المركزي) بنحو 300 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 15 الشهر الجاري، على الرغم من ارتفاع إجمالي الموجودات.

وأظهر تقرير للبنك أن الأصول الأجنبية انخفضت إلى 55.8 ترليون ليرة (37.1 مليار دولار) من حوالي 56.1 ترليون ليرة (37.4 مليار دولار) في الأسبوع السابق.

وكانت الموجودات الأجنبية في لبنان وصلت إلى واحد من أعلى مستوياتها قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية نتيجة الأزمة الاقتصادية، إذ بلغت حوالي 38 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبين التقرير أن احتياط البنك من الذهب ارتفع إلى حوالي 21.57 ترليون ليرة (14.38 مليار دولار) من نحو 21.01 ترليون ليرة (14 مليار دولار) في تلك الفترة فيما تراجعت القروض المقدمة من المصرف للقطاع المالي بشكل طفيف إلى نحو 22.39 ترليون ليرة (14.92 مليار دولار) من 22.52 ترليون ليرة (15 مليار دولار).

وسجلت ودائع القطاع المالي في بنك لبنان زيادة ضئيلة لتصل إلى 169.03 ترليون ليرة (112.6 مليار دولار) من حوالي 168.8 ترليون ليرة (112.5 مليار دولار) في حين ارتفعت ودائع القطاع العام إلى 8.39 ترليون ليرة (5.59 مليار دولار) من 8.20 ترليون ليرة (5.46 مليار دولار).