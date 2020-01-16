البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 1.3 مليار دولار

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عطاء أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، بما يعادل 1.3 مليار دولار، لسد عجز الموازنة العامة.

وقال البنك المركزي في بيان، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين القصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، والحفاظ على احتياطي النقد.