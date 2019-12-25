الحكومة الروسية تخطط لاستخدام صندوق الثروة الوطني لشراء ”سبيربنك“‎

قال مصرفي حكومي ومصدر مطلع، اليوم الأربعاء إن الحكومة الروسية تخطط لاستخدام صندوق الثروة الوطني لشراء حصة البنك المركزي في ”سبيربنك“.

وذكر وزير المالية أنطون سيليانوف الثلاثاء أن روسيا تبحث ما إذا كان ينبغي أن يواصل البنك المركزي حيازة حصة مسيطرة في سبيربنك، أكبر بنوك البلاد.

ووفق المصدر الثاني فإنه بموجب الخطة، سيحول البنك المركزي أي أرباح حققها من بيع سبيربنك إلى ميزانية الدولة، وذكر مصدر ثالث، وهو مصدر داخلي يحتل موقعا جيدا بالسوق المالية، الشيء نفسه.

ولم يحدد المصدران الأول والثاني المبلغ الذي ستكون الحكومة مستعدة لدفعه، عبر وزارة المالية، مقابل حصة البنك المركزي في سبيربنك.

ويمتلك البنك المركزي حاليا حصة تبلغ 50% زائد سهم واحد في سبيربنك، أي ما تبلغ قيمته 2.8 تريليون روبل (45.45 مليار دولار) وفقا للقيمة السوقية الحالية لسبيربنك.

وأحجمت وزارة المالية، التي تدير صندوق الثروة الوطني، عن التعليق، كما امتنع البنك المركزي أيضا، وقال أوليج أوسيبوف المتحدث باسم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، إن الحكومة تواصل بحث الأمر ولم يُتخذ قرار نهائي.