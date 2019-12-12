موديز: 3 بنوك لبنانية رئيسة تعلن ”العجز في الودائع“

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كشفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، عن إعلان ثلاثة بنوك لبنانية رئيسة حالة ”العجز في الودائع“، في أعقاب اتخاذ البنك المركزي إجراءات طوارئ لمواجهة النقص في العملات الأجنبية. وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية: إن البنوك هي ”عودة وبلوم وبيبلوس“، التي كانت وكالة موديز خفضت تصنيفها الائتماني الخاص بالإقراض والاعتمادات. وذكرت أن تخفيض الملاءة الائتمانية لهذه البنوك الثلاثة…