موديز: 3 بنوك لبنانية رئيسة تعلن ”العجز في الودائع“

كشفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، عن إعلان ثلاثة بنوك لبنانية رئيسة حالة ”العجز في الودائع“، في أعقاب اتخاذ البنك المركزي إجراءات طوارئ لمواجهة النقص في العملات الأجنبية.
وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية: إن البنوك هي ”عودة وبلوم وبيبلوس“، التي كانت وكالة موديز خفضت تصنيفها الائتماني الخاص بالإقراض والاعتمادات.
وذكرت أن تخفيض الملاءة الائتمانية لهذه البنوك الثلاثة الرئيسية، جاء بسبب اضطرارها لتسديد الفوائد على العملات الأجنبية بالدفع بالليرة اللبنانية.
وكان مصرف لبنان (البنك المركزي) طلب من البنوك، الأسبوع الماضي، أن تسدّد نصف ودائعها من العملات الأجنبية بدفعات بالليرة اللبنانية.
وتشير بيانات ”بلومبيرغ“ إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.5%، أو بحوالي 4.3 مليار دولار، فيما ارتفعت الحصة الدولارية من هذه الحسابات إلى 73% تحت ضغط تراجع الثقة بالليرة.