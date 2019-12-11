”الآسيوي للتنمية“ يخفض توقعات نمو الصين تأثرًا بحرب التجارة‎

قال البنك الآسيوي للتنمية، اليوم الأربعاء، إنّه خفض توقعاته للنمو بالدول النامية في آسيا للعامين الحالي والمقبل، حيث أشارت تقديرات أضعف للصين والهند إلى نشاط اقتصادي هزيل في أنحاء أخرى بالمنطقة.

وقال البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرًا، في تقرير سنوي محدّث لآفاق التنمية في آسيا، إنه خفض توقعه لنمو الدول النامية في آسيا إلى 5.2% في 2019 و2020، من 5.4% و5.5% على الترتيب في توقعه السابق.

وخفض البنك تقديراته لنمو الصين في العامين الحالي والمقبل إلى 6.1% و5.8%، في حين كانت التوقعات التي أعلنها في أيلول/ سبتمبر، لنمو نسبته 6.2% و6%، وذلك بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتراجع إنفاق المستهلكين بفعل ارتفاع أسعار لحم الخنزير.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك، ياسويوكي ساوادا: ”بينما ما زالت معدلات النمو قوية في آسيا النامية، ألحقت توترات التجارة الضرر بالمنطقة، وما زالت هي التهديد الأكبر للنظرة الاقتصادية المستقبلية بعيدة المدى“.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام أكثر من المتوقع إلى 6% بالمئة على أساس سنوي، في أضعف وتيرة خلال 30 عامًا تقريبًا، وعند الحد الأدنى للمدى المستهدف للحكومة في عام كامل والذي يدور بين ستة و6.5 بالمئة.

وخفض البنك الآسيوي للتنمية أيضًا توقعاته للهند صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة جنوب آسيا للعامين الماليين 2019 و2020 إلى 5.1% و6.5%، مقارنة مع توقعات أيلول/سبتمبر، التي كانت لنمو بنسبة 6.5% و7.2%، وذلك بسبب مشاكل في السيولة لدى شركات التمويل غير المصرفية وتباطؤ نمو الوظائف.