وزير التجارة اللبناني يطلب من المصرف المركزي خفض الفائدة إلى النصف

قال منصور بطيش القائم بعمل وزير التجارة اللبناني، اليوم الأحد، إنه طالب مع آخرين حاكم مصرف لبنان المركزي، وبنوكًا تجارية، خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، بخفض أسعار الفائدة نحو النصف تقريبًا.

وقال بطيش لقناة الجديد:“طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 بالمئة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفّض العبء على الاقتصاد والدَّين العام“.

وأضاف أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان نقل خلال الاجتماع بيانات تُظهر أن ”المُودعين… سحبوا 4 مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف“ منذ سبتمبر/ أيلول.

وعُقد الاجتماع لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية العميقة، وقال بطيش إن الاجتماع استبعد خفض قيمة الودائع أو“التلاعب بسعر العملة الرسمي“.