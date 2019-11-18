ترامب: أجريت محادثات ”ودية“ مع رئيس مجلس الاحتياطي شملت أسعار الفائدة السلبية‎

قال الرئيس دونالد ترامب إنه اجتمع مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الإثنين، وناقشا موضوعات شتى بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية وتيسير السياسة النقدية وقوة الدولار والتجارة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي.

وكتب ترامب في تغريدة على ”تويتر“؛ ”انتهى للتو اجتماع جيد جدًا وودي في البيت الأبيض مع جاي باول رئيس مجلس الاحتياطي. جرى مناقشة كل شيء بما في ذلك أسعار الفائدة، والفائدة السلبية، والتضخم المنخفض، وتيسير (السياسة النقدية) وقوة الدولار وتأثيرها على قطاع التصنيع، والتجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي وآخرين“.

بدوره، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان: إن الرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول اجتمعا في البيت الأبيض صباح اليوم الإثنين؛ لمناقشة ”النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم“.

وشارك في الاجتماع وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وقال مجلس الاحتياطي: إن باول ”لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية“، لكنه قال إن قرارات مجلس الاحتياطي ستعتمد على المعلومات الواردة بشأن الاقتصاد، وإن البنك المركزي سيتحرك ”استنادًا فقط إلى تحليل متأنٍ وموضوعي وغير سياسي“.