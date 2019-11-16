 لبنان.. اتحاد نقابات موظفي المصارف يبحث إنهاء الإضراب – إرم نيوز‬‎

لبنان.. اتحاد نقابات موظفي المصارف يبحث إنهاء الإضراب

لبنان.. اتحاد نقابات موظفي المصارف يبحث إنهاء الإضراب

المصدر: رويترز

قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم السبت، إن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الإثنين؛ لاتخاذ قرار بشأن إنهاء الإضراب؛ بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وبدأ الاتحاد إضرابًا، يوم الثلاثاء؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمان، حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد، ويطالب المودعون بأموالهم؛ بعدما فرضت البنوك قيودًا جديدة.

وقال جورج الحاج، رئيس الاتحاد، إن ”البنوك قد تعيد فتح أبوابها، يوم الإثنين، في أقرب تقدير، إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية“. وعبر عن دعمه للخطة، لكنه قال إنه ”لم يصدر قرار نهائي حتى الآن“.

وتقترح الخطة الأمنية، أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.

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