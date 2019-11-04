الإمارات تعتزم بيع سندات اتحادية في 2020

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، أنّها تخطط لبيع سندات اتحادية للمرة الأولى وذلك في عام 2020.

وأقرت الإمارات العام الماضي، قانونًا يسمح للحكومة الاتحادية ببدء إصدار سندات سيادية، والتي تبيعها عادة إمارات منفردة.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، إنّ ”السندات هي لتحقيق أهداف معينة في دولة الإمارات ولا تُستخدم عوائد السندات في تمويل الميزانية إلا في بعض المشاريع الرأسمالية“.

وأضاف الخوري: ”في المرحلة الحالية نحن نسير في الإعداد لمرحلة التقييم الائتماني للدولة، وبعد التقييم الائتماني سنجتمع أيضًا مع البنوك ونختار بعض البنوك، سواء بنوك محلية أو دولية، لمساعدة الوزارة في أول إصدار، ونحن نتوقع أن الإصدارات الاتحادية ستبدأ في 2020“.

وباع مصرف الإمارات للتنمية، المملوك للحكومة الاتحادية، في وقت سابق من العام سندات بقيمة 750 مليون دولار، ليصبح أول كيان اتحادي يدخل أسواق المال العالمية بموجب القانون الجديد للدين.