مصرف لبنان المركزي يحدد شروط توفير الدولار لواردات أساسية

أصدر مصرف لبنان المركزي تعميمًا اليوم الثلاثاء، يحدد كيفية طلب البنوك التجارية من المركزي توفير الدولارات من أجل استيراد الوقود والقمح و الأدوية.

وذكر التعميم، أن ”الشروط تشمل فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي وحصوله على نسخة من المستندات المتعلقة بكل صفقة“.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قال أمس الاثنين، إن ”التعميم سيقلص ضغط الطلب على الدولار الأمريكي لدى شركات الصرافة“، حيث ارتفع الدولار في الآونة الأخيرة فوق سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.

وتابع التعميم أنه على البنوك التجارية أن تضمن أن ”الاعتمادات المستندية… مخصصة حصرًا“ لواردات الوقود والقمح والأدوية.