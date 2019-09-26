بدأت بلقاء قطبيْ المصرف المركزي.. جهود أمريكية لتوحيد المؤسسات المالية الليبية

كشفت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الخميس عن جهود تبذلها لتوحيد الليبية، وتقريب وجهات النظر بين قادتها لما تقول إنه يخدم مصالح الشعب في مختلف نواحي البلاد.

وفي سبيل ذلك قال بيان للسفارة نُشر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، إن السفير ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير التقيا مع كبار المسؤولين من جميع أنحاء ليبيا هذا الأسبوع، بما في ذلك الصديق الكبير (محافظ المصرف المركزي في طرابلس) وعلي الحبري (محافظ المركزي في البيضاء) بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا وتعزيز الانتعاش الاقتصادي الليبي لصالح جميع الليبيين.

وأكد السفير نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي ماير -حسب البيان- طوال مشاوراتهما على دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية المستمرة لتحسين الشفافية المالية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف لموارد البلاد.