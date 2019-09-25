مجلس مديري صندوق النقد الدولي يوافق على تعيين جورجيفا في منصب المدير التنفيذي‎

وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء؛ على تعيين الخبيرة الاقتصادية ”كريستالينا جورجيفا“ في منصب المدير التنفيذي لمدة خمس سنوات، لتصبح أول شخص من الاقتصادات الناشئة يرأس تلك المؤسسة المالية الدولية.

وجورجيفا سياسية من يمين الوسط نشأت في بلغاريا تحت الحكم الشيوعي واكتسبت سمعة دولية أثناء عملها في البنك الدولي، حيث حصلت على إجازة من منصبها كرئيس تنفيدي أثناء عملية ترشحها لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وعملت أيضًا في المفوضية الأوروبية، حيث لعبت دورًا بارزًا في مساعي المساواة بين الجنسين والحملة العالمية لمكافحة تغير المناخ.