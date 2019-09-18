3 بنوك مركزية عربية تخفض أسعار الفائدة والكويت تثبّتها‎

نفذت ثلاثة 3 مركزية عربية، خفضًا فوريًا على أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، مساء اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.75 – 2 بالمئة، مقارنة مع 2- 2.25 بالمئة.

وخفضت البنوك المركزية في السعودية، والإمارات، والأردن، فيما قررت الكويت تثبيتها دون تغيير، فيما لم يعلن المركزي البحريني، والمركزي القطري، والمركزي العُماني عن موقفها حتى (19:46 ت.غ).

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 2.75 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.

وذكر المركزي السعودي أنه تم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة.

وفي نفس السياق، قرر المصرف المركزي لدولة الإمارات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتبارًا من الخميس.

وأضاف المركزي الإماراتي، أنه تم خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة الأجل بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة.

وفي خطوة مماثلة، قرر البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة الرئيسة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس.

بينما خالف ”الكويت المركزي“ ليبقي سعر الخصم دون تغيير عند 3 بالمائة، والمطبق منذ مارس/آذار 2018.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنكها المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وهذه المرة هي الثانية التي يخفض فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 2019، بعد تنفيذه خفضًا مطلع أغسطس/ آب الفائت بنسبة 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

ووفق تتبع مسار أسعار الفائدة، نفذ الفيدرالي الأمريكي 9 زيادات عليها منذ ديسمبر / كانون أول 2015، صعودًا من نطاق 0 – 0.25 بالمئة، قبل أن يستأنف الخفض مطلع الشهر الماضي.