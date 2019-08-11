العقوبات الأمريكية تجبر إيران على إصلاح موازنتها للعام المقبل‎

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران، محمد باقر نوبخت، اليوم الأحد، إن الإصلاحات الجديدة في هيكل ميزانية البلاد تهدف إلى خفض الاعتماد المباشر على عائدات النفط إلى الصفر.

وصرح نوبخت بذلك في الجلسة الأولى لوضع هيكل الميزانية للسنة المالية الإيرانية القادمة (ابتداءً من 20 مارس 2020)، وقال ”بالنظر إلى الأوقات الصعبة للعقوبات، سنخسر قدرًا كبيرًا من موارد الميزانية؛ لذلك، من الضروري التأكد من أن الإصلاحات في هيكل الميزانية للعام المقبل ستكون قادرة على خفض الاعتماد المباشر على عائدات النفط إلى الصفر“.

وأضاف أنه ”حتى في ظل الظروف العادية، لا تزال البلاد بحاجة إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط، وللمرة الأولى، اتخذنا خطوة مهمة نحو إصلاح هيكل ميزانية البلاد“.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الصفقة النووية الإيرانية في مايو العام الماضي، مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض العقوبات على إيران، واستهداف قطاعي الطاقة والمصارف في البلاد، وكثفت واشنطن من جهودها لإيصال إيرادات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وفي أبريل الماضي، أعلن البيت الأبيض قراره بعدم تجديد الإعفاءات التي تسمح لثماني دول، هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، بشراء النفط الإيراني وإلا سيواجهون العقوبات الأمريكية.

وفي غضون ذلك، تقول إيران إن صادراتها من النفط لن تنخفض إلى الصفر تحت أي ظرف من الظروف، كما قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف الشهر الماضي.