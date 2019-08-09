السندات الدولارية اللبنانية ترتفع وسط آمال بإنفراجة في الأزمة السياسية‎

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ارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار، اليوم الجمعة، بعد تقارير عن اجتماع لزعماء البلاد بهدف تحقيق إنفراجة في الأزمة السياسية التي أصابت الحكومة بالشلل. وارتفع إصدار 2030 بما يزيد على 1 سنت في الدولار ليصل إلى أعلى سعر في أسبوع، فيما صعد أيضًا إصدار 2032 أكثر من سنت، وفقًا لبيانات تريدويب. وقال مسؤولون كبار، إنّ…