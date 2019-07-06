بعد رفع أسعار الوقود.. صندوق النقد يوافق على استكمال القرض المصري بقيمة 2 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي، على تسليم الشريحة الـ6 والأخيرة بقيمة ملياري دولار من القرض الممنوح لمصر؛ وذلك بعد قرار الأخيرة زيادة أسعار الوقود، بحسب ما كشفت مصادر بوزارة المالية المصرية.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“، أنه بحصول مصر على الشريحة الأخيرة، تكون قد حصلت على 12 مليار جنيه قيمة القرض المتفق عليه على مدار 3 سنوات، الذي تم صرف أول شريحة منه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016؛ بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر.

وستساهم موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة في تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي وصل إلى 44.35 مليار دولار، نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.

وكانت بعثة صندوق النقد الأخيرة التي زارت مصر، أشادت بخطوات الحكومة الإصلاحية المتعلقة بدعم الطاقة، وتوقعت أن يحقق ميزان البترول فائضًا بنحو 59 مليار جنيه خلال العام المالي بدلًا من عجز بقيمة 2.3 مليار جنيه العام الماضي.

كما زارت البعثة مصر في شهر مايو/أيار الماضي؛ لإجراء المراجعة السادسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية؛ تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق لمصر.