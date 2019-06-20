بلومبيرغ: البنوك العالمية تتصارع على“أفقر الأثرياء“

أظهرت دراسة استشارية في قطاع المال، أن المعركة القادمة بين البنوك الكبرى ستتركز على قطاع الناس الذين أسمتهم ”أفقر الأثرياء“ ممن يملك الواحد منهم موجودات قيمتها بين 250 ألف دولار ومليون دولار، باعتبارها الشريحة الاجتماعية الأسرع نموًا بين زبائن البنوك والمحافظ الاستثمارية الكبيرة.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن دراسة أجرتها مجموعة ”بوسطن للاستشارات“، أن في العالم الآن 76 مليون شخص من هذه الشريحة، تصل إجمالي موجوداتها إلى 18 تريليون دولار.

وتبلغ نسبة النمو السنوية في شريحة “ أفقر الأثرياء“ 4 ملايين شخص تتنافس عليهم البنوك والصناديق الاستثمارية.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم هذه الشريحة من الثروات تبحث عن ملاجئ آمنة وأقاليم ”الأفشور“، لكنها في هذا المسعى تواجه عقوبات التهرب الضريبي.

وقالت ”بلومبيرغ“، إن كلمة السرّ في جذب هذه الشريحة من المستثمرين ما زالت غير محسومة لدى البنوك التي باتت تتنافس في توظيف التكنولوجيا لخدمة عملائها، ولذلك فإن السنوات القادمة ستشهد ابتكارات في خدمات العملاء، هدفها الرئيسي استقطاب هذه الشرائح التي تمتلك ثروات تنمو سنويًا بحوالي 6%.