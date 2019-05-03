مصادر: أمريكا ترد 200 مليون دولار لماليزيا من أموال صندوق ”وان.إم.دي.بي“

قال مصدران مطلعان، إن السلطات الأمريكية سترد خلال الشهر الجاري 200 مليون دولار مسروقة من صندوق ”وان.إم.دي.بي“ تشمل أموالًا من حصة في فندق فاخر في نيويورك ومن منتج أفلام في هوليوود.

وأكد المصدران، أن الأموال التي ستردها الولايات المتحدة ”تشمل 140 مليون دولار مقابل بيع حصة في فندق بارك لين في نيويورك“، بعدما تخلى عنها الممول الماليزي الهارب لو تيك جو المعروف باسم ”جو لو“.

وجو لو، العقل المدبر المزعوم لعملية نهب صندوق وان.إم.دي.بي، مطلوب لدى السلطات الماليزية في تهم جنائية، وينفي لو الموجود في مكان غير معلوم ارتكاب أي جريمة.

وقال المصدران، إن ”الستين مليون دولار الباقية هي من شركة ريد جرانيت بيكتشرز التي شارك في تأسيسها رضا عزيز ربيب عبد الرزاق“، والذي اتفق في مارس آذار 2018 على دفع مبالغ نقدية للحكومة الأمريكية لتسوية دعوى مدنية تتعلق بمزاعم استخدام أموال الصندوق لتمويل فيلم ”ذئب وول ستريت“.

وتبحث وزارة العدل الأمريكية، في أكبر قضاياها على الإطلاق ضمن برنامج مكافحة الاختلاس، عن مليارات الدولارات التي تقول إنها سُرقت من وان.إم.دي.بي، الصندوق الحكومي الذي أسسه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.

ويعمل رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، الذي هزم عبد الرزاق في انتخابات العام الماضي، مع ما لا يقل عن ستة دول لاستعادة نحو 4.5 مليار دولار، تقول وزارة العدل الأمريكية إنها سُرقت من الصندوق.

وقال مهاتير في مؤتمر صحفي بعد تأكيد النبأ المتعلق بمبلغ المئتي مليون دولار ”أعتقد أنهم يعلمون أنها نقودنا، لذلك سيردوها لنا“.