بنوك تركية تعتزم رفع سعر الفائدة على الودائع

أعلنت 6 بنوك تركية رفع سعر الفائدة على الودائع اعتباراُ من اليوم الاثنين، بهدف إعادة بناء ودائع العملاء بعد انخفاضها بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأفادت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن الخطوة تتعارض مع تعليمات السلطات النقدية في تركيا لكنها ستؤدي إلى دعم الليرة التي سجلت ثاني أسوأ اداء في العملات العالمية بعد البيزوس الأرجنتيني بسبب تراجعها بنسبة 11% العام الحالي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن 6 مصارف تركية خاصة قررت رفع سعر الفائدة وإن مدراء هذه البنوك اتخذوا ذلك القرار لأنهم يستبعدون ردة فعل قوية من السلطات التي كانت حذرت البنوك من الدخول في عمليات تنافس.

وقال اينان ديمير المحلل المالي في مؤسسة نومورا في لندن“من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى دعم الليرة التركية بعد الضغوط التي تعرضت لها.“

وأضاف“لكني اعتقد أن الليرة بحاجة إلى دعم متواصل شرط أن تخف مخاوف المودعين بشأن المخاطر السياسية والجيوسياسية الداخلية.“

ولفتت الوكالة إلى أن المودعين في البنوك التركية قاموا في الفترة الأخيرة بتحويل جزء كبير من ايداعاتهم بالليرة الى عملات صعبة بسبب تدني معدلات الفائدة على الليرة، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تنامي الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 20% في الأشهر السبعة الأخيرة لتصل إلى أعلى مستوى لها وهو 182 مليار دولار.