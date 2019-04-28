12 % نمو الناتج الإجمالي لسلطنة عمان في 2018

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 12% عام 2018 نتيجة الزيادة الحادة في قطاع النفط والنمو في معظم القطاعات الأخرى.

وأظهرت تقديرات رسمية، نشرت اليوم الأحد، أن الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع إلى حوالي 30.488 مليار ريال عماني (79.26 مليار دولار) عام 2018 من نحو 27.216 مليار ريال (70.76 مليار دولار) عام 2017.

وأشار تقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر نيسان/أبريل الحالي إلى أن قطاع النفط الخام سجل أكبر زيادة في مكونات الناتج نتيجة ارتفاع الأسعار، إذ بلغت 40.5% ليقفز إلى نحو 9.226 مليار ريال (23.98 مليار دولار) من حوالي 6.567 مليار ريال (17.08 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي نحو 2.9% ليرتفع إلى 20.843 مليار ريال (53.25 مليار دولار) من حوالي 20.247 مليار ريال (53.64 مليار دولار).

وسجلت جميع مكونات الناتج نموًا باستثناء قطاع الإنشاءات الذي تراجع بنسبة 6.1% عام 2018 نتيجة الركود الذي يشهده هذا القطاع في السلطنة ودول خليجية أخرى.

وبلغ معدل النمو نحو 8.4% في الصناعات التحويلية و6.9% في الزراعة والأسماك و4.8% في الكهرباء والماء و1.5% في تجارة الجملة والتجزئة و6.6% في الأنشطة العقارية و8.4% في المطاعم والفنادق و2.8% في الأنشطة الخدمية.