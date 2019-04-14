الصندوق السيادي السعودي يسعى لاقتراض من 5 إلى 8 مليارات دولار

أفادت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية بأن الصندوق السيادي السعودي، وهو صندوق الاستثمارات العامة، يجري مفاوضات تمهيدية مع عدة بنوك للحصول على قرض بقيمة تترواح بين 5 مليارات و8 مليارات دولار لتمويل استثمارات جديدة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الصندوق يسعى للحصول على قرض قصير الأجل بضمان البنوك المقرضة، وسيتم سداده من إيرادات الصفقة التي أبرمها الصندوق مع شركة ”أرامكو“ السعودية بقيمة 69.1 مليار دولار مقابل شراء حصته في شركة ”سابك“ عملاق البتروكيماويات السعودي.

وذكرت في تقرير أن المفاوضات مع البنوك لا تزال في مراحلها الأولى وأن قيمة القرض ستتوقف على مدى استجابة المصارف.

ونقل التقرير عن متحدث باسم الصندوق قوله إن هناك أربعة خيارات للتمويل تشمل ضخ سيولة وتحويل أصول من قبل الحكومة وإيرادات الاستثمار والقروض وإصدار سندات.

ويهدف الصندوق وفقًا للوكالة لإدارة أصول تصل إلى حوالي ترليوني دولار بنهاية رؤية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد السعودي علمًا بأن إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق تبلغ حاليًا نحو 290 مليار دولار.

وكان الصندوق حصل على نحو 11 مليار دولار العام الماضي من إصدار سندات للبنوك العالمية وهي المرة الأولى التي يقترض من مصارف أجنبية.