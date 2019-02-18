البرلمان الإيراني يسمح للحكومة باقتراض 5 مليارات دولار من روسيا‎

أقر البرلمان الإيراني، اليوم الإثنين، قانونًا يسمح للحكومة باقتراض 5 مليارات دولار من روسيا، خلال العام الجديد؛ بهدف تمويل المشاريع واستثمارات البنى التحتية في البلاد.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع البرلمان الإيراني، فإن النواب أقروا القانون خلال جلستهم، اليوم، لمناقشة ميزانية عام 1398 وفق التقويم الإيراني (بين 21 مارس/ آذار 2019 و21 مارس/ آذار 2020).

يشار إلى أن حكومة الرئيس حسن روحاني عرضت مشروع قانون موازنة عام 2019 على البرلمان في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفقًا لمشروع القانون، تبلغ إيرادات الحكومة خلال العام الجديد نحو 407 تريليون تومان؛ (حوالي 97 مليار دولار)، ومن المحتمل أن تتجه الحكومة لاقتراض مبلغ 28.5 مليار دولار خلال العام ذاته.