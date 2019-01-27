تملك الأسرة الحاكمة حصصًا فيه.. بلومبيرغ: قطر تضخ مبالغ إضافية لإنقاذ “بنك دويتشة” الألماني

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، بأن “بنك دويتشة” الألماني، الذي يعاني من أزمة مالية حصل على تأكيدات من قطر بضخ سيولة إضافية لمساعدته في معالجة مشكلاته.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إنه “من المرجح أن تضخ هيئة الاستثمار القطرية، الصندوق السيادي لقطر، استثمارات في البنك الذي تملك فيه مؤسستان قطريتان تابعتان للأسرة الحاكمة وعدد من المسؤولين في قطر، حصصًا”.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس السبت: “رغم أن المفاوضات بين قطر والبنك وصلت إلى مرحلة متقدمة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.. كما أنه لم يتضح متى ستقوم المؤسسة بالاستثمار في البنك أو حجم الاستثمار المتوقع.”

ولفتت “بلومبيرغ”، إلى أن الحكومة الألمانية تسعى لمساعدة “بنك دويتشة” بعد انهيار قيمة أسهمه بأكثر من النصف خلال السنة الماضية، وذلك من خلال تشجيعه على الاندماج مع “بنك كومرتس” بالإضافة إلى إمكانية ضخ سيولة إضافية فيه.

ويسعى “بنك دويتشة” إلى استعادة مركزه القوي في العالم من خلال إعادة الهيكلة خلال الأعوام الماضية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فيما يواجه اتهامات أمريكية، تتعلق بإجراءاته بشأن مكافحة غسيل الأموال من خلال فرعه في الولايات المتحدة.

وقال ارجونا ماهندران، الحاكم السابق لبنك سري لانكا المركزي والمدير السابق لقسم الاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني، إن “هناك قضية ضد بنك دويتشة وقد يتم تغريمه من قبل المشرعين الإمريكيين، ولذلك أعتقد أن البنك قد يسعى إلى الاندماج مع كومرتس بنك والحصول أيضا على استثمارات إضافية من القطريين لسد أية فجوة مالية قد يعاني منها في حال قررت الولايات المتحدة تغريمه”.