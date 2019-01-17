بنكا “الأهلي” و”الرياض” السعوديان يعينان مستشارين أمريكيين للمساعدة على اندماجهما

أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن “البنك الأهلي” السعودي وبنك “الرياض” عينا مستشارين ماليين من الولايات المتحدة، اليوم الخميس؛ للمساعدة في عملية دمج محتملة بين البنكين.

ونقلت الوكالة عن مصادر عليمة، قولها إن البنك الأهلي عين مجموعة “جي بي مورغان تيشيس” المالية، فيما اختار بنك الرياض مصرف “غولدمان ساش”.

وستؤدي عملية دمح بين البنك الأهلي أكبر مصرف سعودي وبنك الرياض، إلى ميلاد ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج بأصول مجمعة تبلغ حوالي 182 مليار دولار.

وأفادت الوكالة بأنه لم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من المصرفين السعوديين، فيما رفضت المجموعتان الأمريكيتان التعليق على التقرير.

وأوضحت أن البنكين السعوديين يتفاوضان على عملية الدمج منذ فترة؛ بهدف تعزيز مركزهما المالي لمواجهة المنافسة المتصاعدة في المنطقة.

ولفتت إلى أن 3 بنوك في أبو ظبي تتفاوض أيضًا على عملية دمج محتملة، التي قد تكون الثانية من نوعها خلال عام، في الوقت الذي تجري فيه مصارف أخرى في الإمارات ودول خليجية أخرى محادثات بشأن عمليات دمج أو استحواذ.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك أسهمًا كثيرة في عدد من المصارف المحلية، يسعى إلى تسريع عمليات دمج مصرفية؛ من أجل تعزيز وضعها المالي، وفقًا للوكالة التي قالت إن الصندوق يملك نحو 44% من أسهم البنك الأهلي و22% من أسهم بنك الرياض.