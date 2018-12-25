بعد بدء محادثات الاندماج.. صعود أسهم بنك “الرياض” و”الأهلي التجاري” يهبط 1%

صعدت أسهم “بنك الرياض” 5%، في أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ الـ 5 من حزيران/ يونيو الماضي، في حين انخفضت أسهم البنك “الأهلي التجاري”، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، 1% في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.

وتأتي حركة الأسهم بعد أن أعلن المصرفان أمس الاثنين إطلاقهما مناقشات أولية للاندماج.

ويقول المحللون إن “بنك الرياض” قد يستفيد من قوة ميزانية “الأهلي التجاري” نظرًا لارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لديه، في حين قد يستغل “الأهلي التجاري” خبرة “الرياض” في تنمية ودائعه طويلة الأجل.

وتراجع المؤشر العام السعودي 0.8% في المعاملات المبكرة، متأثرًا بالأداء الضعيف للأسواق العالمية.