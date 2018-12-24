ثاني اندماج في القطاع البنكي السعودي قيد النقاش

أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي، اليوم الإثنين، بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين في كيان واحد.

والبنكان هما الأكبر من حيث رأس المال في البلاد، بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لكل منهما.

وقال البنك الأهلي في إفصاح للبورصة السعودية: إن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج ستتم بين الطرفين.

ونسق البنكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فيما يخص متطلبات الاندماج، قبل البدء في النقاشات،”ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج”، وفق البنك.

وفي حال تم الاتفاق على الاندماج، سيخضع القرار لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في السعودية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين، حسب الإفصاح.

ووفقًا للإفصاح، ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج، في حال إتمامها، تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

و”البنك الأهلي التجاري” مملوك من الحكومة السعودية بنسبة 64.3%، فيما “الرياض” بنسبة 47.7%.

وتعد هذه ثاني حالة اندماج في القطاع البنكي السعودي بالفترة الأخيرة، بعد اتفاق ملزم بين “ساب والأول” أكتوبر الماضي.