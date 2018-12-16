“المركزي الإماراتي” يعلن دعم “بنك الاستثمار” بكافة تسهيلات السيولة

أعلن مصرف الإمارات المركزي، في بيان، اليوم الأحد، أنه يدعم بنك الاستثمار “بكافة تسهيلات السيولة المتاحة”.

وقال مصرف الإمارات المركزي، إنه “يعمل مع البنك وحكومة الشارقة؛ لوضع خطـة لتقوية وتعزيز قاعدة رأس ماله”.

ويقع بنك الاستثمار في الشارقة، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تضرر البنك بفعل مستويات مرتفعة من القروض المعدومة في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعرضه لسوقي العقارات والبناء.

وقال البنك، إن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأس ماله من حكومة الشارقة، وهو ما سيجعلها مستثمرًا استراتيجيًا رئيسيًا في البنك.

وقال مصرف الإمارات المركزي، إنه سيقوم “بدعم بنك الاستثمار بكافة تسهيلات السيولة المتاحة، والتي ستظل تحت تصرف بنك الاستثمار إذا احتاجها في أي وقت”.