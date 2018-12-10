محافظ البنك المركزي الهندي يستقيل بعد خلافات مع الحكومة

استقال محافظ المركزي الهندي أورجيت باتيل، الإثنين، من منصبه بعد أسابيع من الخلافات بين البنك المركزي وحكومة نارندرا مودي.

وأرجع باتيل في بيان اليوم قرار الاستقالة إلى أسباب شخصية قائلًا: “لأسباب شخصية، لقد قررت التنحي عن منصبي فورًا”.

وبعد فترة وجيزة من إعلان استقالة باتيل، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه سيفتقد المحافظ المستقيل بشدة.

وقال مودي في تغريدة على تويتر إن “أورجيت باتيل خبير اقتصادي ذو مستوى عال للغاية لديه، فهم عميق ومتعمق لقضايا الاقتصاد الكلى”.

Dr. Urjit Patel is a thorough professional with impeccable integrity. He has been in the Reserve Bank of India for about 6 years as Deputy Governor and Governor. He leaves behind a great legacy. We will miss him immensely. — Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2018

وجاءت استقالة باتيل قبل أيام من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الهندي يوم الجمعة المقبل.

وتسارعت وتيرة الخلافات بين المركزي الهندي والحكومة؛ بسبب قضايا مثل تخفيف القيود على منح القروض، وتحويل الأموال الفائضة إلى الحكومة، وطلب ضخ السيولة للشركات المالية غير المصرفية وحوكمة البنوك العامة.

من ناحية أخرى، ألمح أعضاء المركزي الهندي في وقت سابق إلى المساس باستقلاله، بعدما قالت الحكومة الهندية إنها تدرس تطبيق إمكانية تطبيق قانون نادر الاستخدام، يسمح لها بتوجيه سياسة “المركزي”.