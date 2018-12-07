الادعاء الأمريكي يسحب طلبًا لتمديد سجن مسؤول في بنك خلق التركي

أفادت وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الجمعة، أن مكتب الادعاء في نيويورك سحب طلبًا لتمديد الحكم بسجن مسؤول سابق في بنك خلق الذي تملكه الدولة التركية.

وكانت محكمة أمريكية قد قضت بسجن “محمد خاقان عطا الله” 32 شهرًا في مايو/ أيار؛ لأنه ساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية في قضية وترت العلاقات المتأزمة بالفعل بين أنقرة وواشنطن الشريكتين في حلف شمال الأطلسي.

ووفق للوكالة، فإن المحكمة طلبت من مكتب الادعاء تقديم تفاصيل بشأن الطلب بحلول 6 كانون الأول ديسمبر، لكن هذا الطلب سحب في وقت لاحق.