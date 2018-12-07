الادعاء الأمريكي يسحب طلبًا لتمديد سجن مسؤول في بنك خلق التركي

الادعاء الأمريكي يسحب طلبًا لتمديد سجن مسؤول في بنك خلق التركي
ISTANBUL, TURKEY - DECEMBER 01: People walk past a branch of Turkish bank HalkBank on December 1, 2017 in Istanbul, Turkey. The trial of Mr. Reza Zarrab, an Iranian-Turk who ran a foreign exchange and gold dealership continues in New York. In recent days testimony Mr. Zarrab implicated a number of Turkish Banks as well as high ranking government officials. Mr. Zarrab is accused of managing a billion-dollar scheme to smuggle gold for Iranian oil and conspiring to violate United States sanctions against Iran. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

المصدر: رويترز

أفادت وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الجمعة، أن مكتب الادعاء في نيويورك سحب طلبًا لتمديد الحكم بسجن مسؤول سابق في بنك خلق الذي تملكه الدولة التركية.

وكانت محكمة أمريكية قد قضت بسجن “محمد خاقان عطا الله” 32 شهرًا في مايو/ أيار؛ لأنه ساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية في قضية وترت العلاقات المتأزمة بالفعل بين أنقرة وواشنطن الشريكتين في حلف شمال الأطلسي.

ووفق للوكالة، فإن المحكمة طلبت من مكتب الادعاء تقديم تفاصيل بشأن الطلب بحلول 6 كانون الأول ديسمبر، لكن هذا الطلب سحب في وقت لاحق.

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