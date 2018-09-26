السعودية والإمارات والبحرين ترفع أسعار الفائدة

قررت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي ” في بيان، إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس “2.25%” من 200 نقطة أساس”.

وأضاف البيان أن المؤسسة قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس “2.75%” من 250 نقطة أساس على أن يسري القرار بأثر فوري.

من جانبه، قال البنك المركزي الإماراتي “إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 25 نقطة أساس”، وفق “رويترز”.

وأضاف أنه رفع “أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها، وذلك تماشيًا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي”.

وأعلن البنك المركزي البحريني أنه قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة.

كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25 بالمئة من اثنين بالمئة، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25 بالمئة من ثلاثة بالمئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25 بالمئة من أربعة بالمئة.

وجاء قرار المصارف المركزية السعودية والبحرينية والإماراتية بعد أن زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.