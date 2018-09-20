‏الأردن يجدول سداد ديونه للكويت لأربعين عامًا

وقع الأردن والكويت، اليوم الخميس، اتفاقية إعادة جدولة مديونية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على الحكومة الأردنية، البالغ قيمتها 300.7 مليون دولار، على 40 عامًا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، تشمل الاتفاقية، الديون التي لم يتم سدادها لغاية تاريخ 31/12/2018، مع فترة سماح 15 سنة، وبسعر فائدة 1%.

ويبلغ عدد القروض المجدولة، حوالي 17 قرضًا، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300.7 مليون دولار.

وكانت سفارة الكويت في عمان، أعلنت يوم الثلاثاء، تقديم وديعة لدى البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار، ضمن حزمة مساعدات اقتصادية للمملكة، أعلنت في اجتماع قمة مكة، الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي.

وشهدت القمة، إعلان كل من الكويت والسعودية والإمارات اتفاقًا على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، بإجمالي مبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار، لمدة 5 أعوام.

ويواجه الأردن حاليًا أزمة داخلية في مواجهة مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، يوسع قاعدة الخاضعين للضريبة، مقابل ضغوط قوية من صندوق النقد الدولي؛ لإقرار القانون شرطًا للحصول على مساعدات وقروض.