هبوط الليرة ينذر بمحو احتياطيات البنوك التركية

حذرت مذكرة صادرة عن بنك الاستثمار “جولدمان ساكس” اليوم الثلاثاء، من أنّ احتياطيات البنوك التركية معرضة للمحو بدرجة كبيرة، في حال استمر تراجع الليرة التركية أمام الدولار.

وأكدت المذكرة الصادرة عن محللي البنك، أن مزيدًا من التراجع في الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار، قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس الأموال لدى البنوك التركية، وفق “رويترز”.

وذكرت المذكرة أن “كل تراجع بنسبة 10% في الليرة، يؤثر على مستويات رؤوس أموال البنوك بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط”.

وبيّن محللو جولدمان، أنّ “تراجع العملة 12% منذ حزيران/ يونيو، جعل مستويات رأسمال بنك يابي كريدي هو الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسة، فضلًا عن محو المزايا الباقية لإصدار حقوق أجراه البنك في الفترة الأخيرة”.

وشدد المحللون على أن “التراجع التدريجي لليرة قد يزيد بواعث القلق، إزاء رؤوس أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس الأموال المنخفضة.”