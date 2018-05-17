وسط توقعات بخفض الفائدة.. مصر تطرح سندات حكومية بـ15.7 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي في مصر اليوم الخميس، طرح أذون وسندات حكومية بقيمة مالية إجمالية بلغت 15.7 مليار جنيه، وذلك للتغلب على عجز الموازنة.

ويدرس المركزي اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1 إلى 2% لتصل إلى 15.75% و 16.75% على التوالي، وسط تخوفات من تأثير ذلك على معدلات التضخم.

وأوضح أن طروحات السندات الحكومية، تبلغ في شريحتها الأولى 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 8.2 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وكانت وزارة المالية كشفت مؤخرًا عن اعتزامها طرح أكبر معدل لسندات دولية على مدار السنوات الماضية بقيمة تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.

وطرحت مصر سندات باليورو مؤخرًا بقيمة 2.46 مليار دولار، كما طرحت في فبراير الماضي سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أيضًا.

وبلغت احتياطيات مصر نحو 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض، قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016.

وقدرت وكالة “فيتش”، للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.