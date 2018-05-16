“الأول” و”ساب” يندمجان لإقامة ثالث أكبر بنك سعودي

قال البنك الأول السعودي اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع البنك السعودي البريطاني (ساب) على الاندماج في صفقة ستنشئ ثالث أكبر بنك سعودي بأصول تقارب 77 مليار دولار.

الاندماج هو أول تحالف مصرفي كبير في نحو 20 عامًا، ويأتي بينما تباشر المملكة خطة لتحويل الاقتصاد والحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

وقال البنك الأول في بيان للبورصة السعودية، إن مجلسي إدارة البنكين توصلا إلى اتفاق غير ملزم على نسبة تبادل الأسهم، مضيفًا أن الاتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئيسية التي يجب استكمالها.

كان ساب، المملوك بنسبة 40% لبنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز، والأول قد قالا في أبريل نيسان من العام الماضي إنهما اتفقا على البدء في محادثات اندماج.

والأول مملوك بنسبة 40% لرويال بنك أوف سكوتلند.

وقال البنك الأول “لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين البنكين حتى تاريخه، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ صفقة الاندماج سيكون خاضعًا لعدة شروط من ضمنها الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والجهات التنظيمية الأخرى بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لكل بنك”.