مصر تواصل تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية بـ16 جنيهًا خلال شهر أيار/مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنّ “هذا القرار يأتي اتساقًا مع استقرار سعر صرف العملة، خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري”.

ويمثل الدولار الجمركي ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

يشار إلى أنّ مصر نفذت تحريرًا كاملًا لسعر صرف عملتها المحلية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أعقبه تغيير قيمة الدولار الجمركي وفقًا لمتوسط قيمة السوق.