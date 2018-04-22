صندوق النقد العربي يؤسس كيانًا مستقلًا بميزانية 100 مليون دولار

قال صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إن مجلس إدارته أقر تأسيس كيان إقليمي مستقل لتسوية المدفوعات بين الدول الاثنين والعشرين الأعضاء برأس مال مقداره 100 مليون دولار.

وأضاف أن الدول العربية انتهت من خطط وضع نظام مستقل للمدفوعات بين دول المنطقة بعدما تسبب ارتفاع تكاليف الامتثال وقيام بنوك عالمية بتقليص حجم أنشطتها في تقويض الترتيبات الحالية.

وفي الوقت الحالي تتولى بنوك المراسلة معظم المدفوعات والتسويات بين الدول العربية، وهي تقوم بدور الوكيل للمؤسسات الأجنبية التي ليس لها حضور فعلي في دولة ما.

ورفع تشديد بنوك أمريكية وأوروبية في السنوات الأخيرة قواعد مكافحة غسل الأموال تكلفة هذه الممارسة في حين خرجت بعض البنوك من السوق للتركيز على قطاعات أكثر ربحية.

ولم يحدد الصندوق توقيتًا لبدء تطبيق الآلية الجديدة؛ لكن مسؤولي البنك توقعوا في وقت سابق أن يبدأ العمل بها في 2020.

وسيبلغ رأس مال الكيان الجديد الذي تدعمه البنوك العربية 100 مليون دولار، ويملكه صندوق النقد العربي.

وقال الصندوق إن الهدف من الكيان الجديد دعم استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية بين الدول العربية إلى جانب العملات العالمية الرئيسة.