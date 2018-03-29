البحرين تبيع صكوكًا دولية بقيمة مليار دولار‎

أعلن مصرف البحرين المركزي، الخميس، بيع صكوك في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، بعائد سجل 6.875%.

وأوضح المصرف في بيان، أن الصكوك تستحق في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وتمت تغطيتها بنحو 2.1 مرة.

وقامت بنوك “بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، والخليج الدولي، والبحرين الوطني، وستاندرد تشارترد” بدور المديرين المشتركين في هذه الصفقة.

وحسب البيان، فإن “أكثر من 100 مستثمر اشتروا الصكوك البحرينية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة”.

وذكر أن البحرين “فضلت اتباع أفضل شكل لأسواق رأس المال ذات التكلفة الأقل، وأصدرت شريحة واحدة من الصكوك، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة”.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أصدرت البحرين 3 شرائح من صكوك وسندات تقليدية بقيمة 3 مليارات دولار.

وزاد البيان: “ربما تسعى البحرين للعودة للأسواق العالمية مرة أخرى، خلال العام الجاري”.

وتوقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين أن يقترب الدين الحكومي في البحرين من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.

والبحرين تعتبر الأقل إنتاجًا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.