المركزي الإماراتي يتوقع نموًا بنسبة 2.8% خلال 2019

توقع مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.5% في 2018 و2.8% في 2019.

وقال المركزي، في تقريره السنوي لعام 2017، إن “نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ نحو 1.5% في العام الماضي”.

وأوضح أن “الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2.9% في 2017، بينما نما الاقتصاد النفطي بنسبة 1.5%”.

وأكد التقرير على أن “تحسن أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من العام الماضي أسهم في دعم انتعاش الناتج المحلي غير النفطي”.

وكانت أسعار النفط هبطت بنحو حاد على مدى الثلاث سنوات الماضية، لكنها بدأت في الارتفاع نسبيًا إثر قيام الأعضاء في (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، مطلع 2017، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، ويستمر الخفض حتى كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وذكر تقرير مصرف الإمارات المركزي أن معدل التضخم في الدولة، بلغ 1.8% في 2017، وهي نفس النسبة المسجلة في العام السابق له 2016.