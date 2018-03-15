المركزي العماني يرفع فائدة الودائع الرأسمالية

قال البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الذي يعرضه على الودائع الرأسمالية، وهي الودائع المطلوب من البنوك والشركات المالية الأخرى وضعها لدى البنك المركزي، 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5 في المئة.

أشار البنك المركزي في مبررات قراره إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة بسوق النقد العمانية تجاوبًا مع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال البنك إن “سعر فائدة الودائع الرأسمالية الجديد يسري بأثر رجعي من أول يناير/ كانون الثاني هذا العام”.

وكان التعديل السابق لسعر الفائدة في فبراير/ شباط 2015 عندما تقرر تخفيضه 0.5 نقطة مئوية.