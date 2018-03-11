أرباح بنوك في الإمارات ترتفع خلال 2017‎

ارتفعت أرباح البنوك المقيدة في أسواق المال الإماراتية بنسبة 7.2 % خلال العام المنصرم، بعد تضررها بشدة في 2016، جراء تجنيب مخصصات مرتفعة لمواجهة أي تحديات قد تواجهها جراء تراجع أسعار النفط.

ووفق مسح لوكالة “الأناضول” استنادًا إلى إفصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، وصلت أرباح 19 بنكًا إماراتيًا مدرجًا في البورصة إلى 38.2 مليار درهم (10.4 مليار دولار) للعام الماضي.

وكانت أرباح البنوك قد بلغت نحو 35.67 مليار درهم (9.7 مليار دولار) في 2016.

ويعزى ارتفاع الأرباح العام الماضي، إلى زيادة أرباح بنوك “أبوظبي الإسلامي” و”الإمارات دبي الوطني” و”دبي الإسلامي” و”بنك المشرق” و”الاتحاد الوطني” بنحو 17.7% و15.3% و11.2% و6.5% و4.7% على التوالي.

على الجانب الآخر، تراجعت أرباح “بنك الشارقة” و”بنك أبوظبي الأول” و”دبي التجاري” بنحو 34.1% و3.6% و0.1% على الترتيب.

وكان “بنك أبوظبي الأول”، أكبر مصرف في الإمارات، صاحب النصيب الأكبر بعدما تجاوز صافي أرباحه 10.9 مليار درهم (2.96 مليار دولار) في 2017، وجاء “بنك الإمارات دبي الوطني” في المركز الثاني بأرباح 8.34 مليار درهم (2.3 مليار دولار).

بينما كانت أقل أرباح من نصيب “البنك العربي المتحد”، بعدما نجح في التحول من الخسائر بنحو 523 مليون درهم (142.4 مليون دولار) في 2016، إلى الأرباح بنحو 17 مليون درهم (4.6 مليون دولار) في 2017.

فيما حقق “بنك الاستثمار” وحيدًا صافي خسارة بنحو 277.7 مليون درهم (75.6 مليون دولار) عن 2017، مقابل صافي ربح بلغ 271.7 مليون درهم (73.9 مليون دولار) في 2016.

ويعمل في الإمارات 49 مصرفًا، بينها 23 مصرفًا محليًا و26 بنكًا أجنبيًا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948، من بينها 862 فرعًا لمصارف وطنية، و86 فرعًا لبنوك أجنبية.