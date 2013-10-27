19 مليار دينار دين الأردن نهاية العام

عمّان ـ توقعت مصادر حكومية أردنية أن يصل مجموع مديونية المملكة بنهاية السنة المالية الحالية إلى 18.9 مليار دينار مقارنة 16.8 مليار دينار في نهاية 2012.

وبيّنت المصادر أن مقدار الارتفاع خلال السنة المالية سيصل إلى 2.1 مليار دينار مقارنة بالمستويات التي كانت عليها المديونية في نهاية 2012.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموع الدين العام سيصل نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 79%، في ضوء التوقعات بأن يصل اجمالي الناتج للعام 2013، ما مقداره 24 مليار دينار.

يشار إلى أن الحكومة ستطرح سندات "يوروبوند" بالكفالة الأمريكية خلال قريباً في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار

وتعد السندات احدى أدوات الدين بالنسبة للحكومة لتمويل عجزها، إذ أن إجمالي المديونية على المملكة حتى نهاية آب/أغسطس الماضي بلغت 17.9 مليار دينار أوما نسبته 74.7% من الناتج المحلي الإجمالي.