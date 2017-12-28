البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير‎

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في ختام اجتماعه للسياسة النقدية، على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد بدون تغيير.

وقال البنك، في بيان له، إنه “أبقى على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 بالمئة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمئة.”

وكان ستة من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم يوم الثلاثاء قد توقعوا أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة، مشيرين إلى أن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة يدفع البنك المركزي لتأجيل تيسير السياسة النقدية.

وقفز التضخم في مصر منذ أن قام البلد العربي الأكثر سكانا بتعويم عملته الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي من أجل التوصل لاتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتراجع التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أدنى مستوى في 2017، لكنه يبقى فوق 25 بالمئة وكان وصل الى مستوى قياسي بلغ 33 بالمئة في يوليو /تموز الماضي مع خفض الحكومة الدعم لأسعار الكثير من السلع والخدمات.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية بواقع 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه، وهو ما شجع المستثمرين على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية.