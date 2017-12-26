المركزي الإماراتي يضخ 2.7 مليار دولار سيولة في الأسواق

ضخ مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي) 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) سيولة في السوق المحلية في الشهرين الماضيين، بحسب بيانات رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، الثلاثاء، إن المركزي الإماراتي ضخ في السوق المحلية 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول، إضافة إلى 2.1 مليار درهم (571.8 مليون دولار) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

وتأتي خطوات المركزي بضخ سيولة جديدة في الأسواق على مدار الشهرين الماضيين بعد أن سحب سيولة فائضة من الجهاز المصرفي في الدولة، بلغت قيمتها نحو 21 مليار درهم (5.72 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

وكان المركزي الإماراتي ضخ سيولة في السوق المحلية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 7.1 مليار درهم (1.93 مليار دولار) لكنه سحب، في أبريل/ نيسان ومايو/أيار الماضيين، جزءًا من الفائض، قبل أن يعود مجددًا إلى ضخ سيولة إضافية في يونيو/حزيران.

يذكر أن قيمة السيولة التي ضخها المركزي الإماراتي في العام الماضي وصلت إلى نحو 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار) بهدف تلبية احتياجات السوق.

وكان المصرف المركزي، بحسب الوكالة، لجأ منذ بداية العام الجاري إلى سحب الفائض من السيولة لدى الجهاز المصرفي، وذلك لتوجيهها على النحو الذي يخدم الاستقرار النقدي، وبالتالي الاقتصاد الوطني الذي حقق نموًا جيدًا منذ بداية العام الجاري.