مركزي كوريا الجنوبية يرفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 6 سنوات

رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25 نقطة مئوية.

وقررت لجنة السياسة النقدية والمالية برئاسة محافظ البنك المركزي لي جو يول، أثناء الاجتماع، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية من 1.25% إلى 1.50%.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن رفع معدل الفائدة الرئيسي يأتي للمرة الأولى بعد 6 سنوات و5 أشهر منذ حزيران/يونيو عام 2011.

ويرجع ذلك إلى انتعاش الاقتصاد المحلي مؤخرًا، حيث يشهد أقوى نمو فاق ما كان متوقعًا بفضل زيادة حادة في الصادرات.