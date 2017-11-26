عطل بمباشر الراجحي يزعج عملاءه بالسعودية

تعطلت خدمة مباشر الراجحي، الخاصة بالأفراد، اليوم الأحد؛ ما أثار انزعاج العملاء بالسعودية، خاصة و تزامن العطل مع نزول الرواتب، وحاجة العملاء لسداد فواتيرهم الشهرية، والاطلاع على حساباتهم المصرفية.

وفي إجابة متكررة على أسئلة العملاء، قال حساب خدمة العملاء بمصرف الراجحي: ” يؤسفنا سماع ذلك، ونعتذر لك؛ لوجود تحديث في الأنظمة داخل المصرف، ونأمل المحاولة خلال الساعات القادمة؛ لتتمكن من إتمام عملياتك عبر قنوات المصرف، شكرًا لتواصلك”.

كما تمت افادتك اخي الكريم يؤسفنا سماع ذلك ونعتذر لك لوجود تحديث في الأنظمة حاليا داخل المصرف ,نأمل المحاولة خلال الساعات القادمة لتتمكن من اتمام عملياتك عبر قنوات المصرف , شكرا لتواصلك — العناية بالعملاء (@AlRajhiBankCare) November 26, 2017

وخدمة المباشر، تمنح للأفراد قدرة الاطلاع على حساباتهم، وتنفيذ عملياتهم المصرفية، من أي مكان عبر الإنترنت.

ومصرف الراجحي، هو أكبر البنوك الإسلامية في العالم، يقدم خدمات ومنتجات وحلول تمويلة للأفراد والشركات، من تمويل الأفراد والعقار والسيارات، إلى بطاقات الائتمان وغيرها.