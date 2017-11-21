“المركزي العراقي”: 89% من السكان البالغين لا يملكون حسابات مصرفية

قال البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إن 89% من سكان البلاد البالغين لا يملكون حسابات مصرفية.

وقال البنك، في تقريره السنوي للعام 2016 والذي صدر، اليوم: إن “تقديرات البنك الدولي للعام 2014 أشارت إلى أن عدد حسابات الودائع للعراقيين إلى عدد البالغين بلغ 11%، أي أن 89% من هؤلاء البالغين ليست لديهم حسابات مصرفية، وإنما يتعاملون بالنقد في تسوية معاملاتهم التجارية وإبراء الذمم”.

وأضاف التقرير أن “البيانات المتوافرة للعامين 2015 و2016 بينت أن تلك النسبة انخفضت إلى 6.5% و6.8 % على التوالي”.

وسبب الانخفاض هو “تركز فروع المصارف في محافظة بغداد، بحدود 37.8% من إجمالي المصارف العاملة في العراق خلال العام 2016، إضافة إلى امتناع الكثير من الأفراد عن التعامل مع المصارف لأسباب دينية”.

وبيّن التقرير أن “زيادة العملة في التداول نسبة إلى عرض النقد بالمعنى الضيق البالغة 59.5% عام 2016، هي مؤشر واضح لتفضيل الأفراد تسوية معاملاتهم التجارية نقدًا، فضلًا عن انتشار ظاهرة الاكتناز”.

وقال عبد الحسين جاسم، عضو في سوق العراق للأوراق المالية (مؤسسة رسمية)، إن “المواطنين ليست لديهم ثقة بالبنوك الحكومية والأهلية، لذلك الغالبية العظمى يفضّلون التعاملات المالية اليدوية من دون المرور في حلقات البنوك”.

ويمتلك العراق مصرفين رئيسيين حكوميين، هما الرافدين والرشيد، ولديهما فروع في جميع المحافظات العراقية، بالإضافة إلى نحو 50 مصرفًا أهليًا.