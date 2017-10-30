ارتفاع أصول المركزي الكويتي 10% خلال سبتمبر الماضي

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الإثنين، ارتفاع صافي الموجودات (الأصول) في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، 10 % على أساس سنوي، مقارنة بالشهر بنفسه من 2016.

وأوضحت بيانات النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، أن إجمالي الموجودات (محلية وأجنبية) بلغت 9.1 مليار دينار (30.1 مليار دولار)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 8.3 مليار دينار (27.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016.

وعلى أساس شهري، سجلت الأصول تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.23 % مقابل 9.14 مليار دينار (30.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس/ آب 2017.

وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، بسبب انهيار الأسعار من مستوى 120 دولارا للبرميل قبل أكثر من ثلاثة أعوام إلى 60 دولارا في الوقت الراهن.